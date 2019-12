28º BPM reforça policiamento nas ruas para festas de fim de ano

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 17:28 horas

Volta Redonda- A Comandante do 28º Batalhão da PM, tenente-coronel Luciana de Oliveira, disse nesta segunda-feira (23), que desde a última semana de novembro deste ano, vem intensificando o policiamento de rua, visando as festas de fim de ano. O batalhão é responsável pelo policiamento ostensivo em Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro.

– Os policiais que prestam serviço internos do batalhão foram colocados no policiamento de rua para aumentar o efetivo. Replanejamos o efetivo na área do 28º BPM visando os roubos e furtos, e aumentamos o policiamento em bairros que costumam ficar desertos nesse período de festas natalinas e férias escolares, quando muita gente viaja. A intenção é coibir os furtos a residências – disse Luciana.

Reforço no policial na Praça Tiradentes

Outro ponto levantado pela comandante foi com relação a uma denúncia, recebida pelo DIÁRIO DO VALE, de moradores do bairro Retiro, nas proximidades da Praça Tiradentes. Uma mulher, que preferiu não se identificar, relatou que nos últimos 20 dias sofreu duas tentativas de assalto e o filho foi assaltado no último fim de semana por dois homens armados.

– Já tinha entrado em contato com a prefeitura com relação a insegurança, uma equipe esteve no local e fez melhorias na praça, na iluminação e até a instalação de uma câmera de monitoramento. Durante o dia temos a presença constante de uma viatura na praça, mas a noite e de madrugada não temos – disse a moradora.

A comandante Luciana Oliveira informou que junto com o major, responsável pelo planejamento, vai intensificar o policiamento no entorno da Praça Tiradentes, no Retiro. A policial vai atender a solicitação dos moradores que reivindicam por mais segurança, devido a assaltos na localidade. Ela explicou ainda que conta também com a participação da população no combate à criminalidade.

– É importante que às pessoas liguem denunciando às características de suspeitos, como ele está vestido, o horário, características específicas como tatuagem. Detalhes que facilitem os policiais encontrarem essa pessoa – disse Luciana, acrescentando que as informações podem ser repassadas por meio do Disque Denúncia do 28º BPM (08000.260.667).