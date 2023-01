2ª CIPM intercepta 4 kg drogas vindas do Rio para o Condado - Diário do Vale

2ª CIPM intercepta 4 kg drogas vindas do Rio para o Condado

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2023, 14:58 horas

Ação faz parte de megaoperação que busca assassinos de policial

Paraty – Policiais da 2ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) encontraram, neste sábado (28), no Condado, 748 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 1,5 quilo, e 1325 trouxinhas de maconha, de cerca de 2,5 quilos. De acordo com os agentes, o material foi encontrado junto de três homens após denúncias de que os suspeitos estariam levando um saco preto para uma área de mata.

Segundo a polícia, as drogas estavam vindo de uma favela do Rio de Janeiro. Os suspeitos tentaram fugir, mas, após buscas, os agentes encontraram o local onde as drogas seriam enterradas, localizando também os homens.

Todo o material apreendido e os suspeitos foram levados para a delegacia da Polícia Civil (167ª DP).

A operação

Após a morte do sargento da PM uma megaoperação foi montada para encontrar os autores do assassinato. A força-tarefa conta com a participação de policiais federais, rodoviários federais, militares do 33º BPM e da 2ª Cia, além de civis das delegacias de Angra (166ª DP), Paraty (167ª DP), guardas municipais e Secretaria Municipal de Ordem Pública de Paraty.

A operação, batizada de “Asfixia” ocorre por tempo indeterminado até chegar aos autores do crime. Nesta sexta-feira (28), já durante a ação policial, 68 quilos de drogas foram apreendidos no bairro Várzea do Corumbê.

O crime

O homicídio aconteceu na manhã de terça-feira (24), no Km 544 da Rodovia Rio-Santos, na altura da Praia de São Gonçalinho, em Paraty. Tostes ia para o trabalho de moto, quando foi emparelhado por criminosos em um carro, que atiraram no policial com um fuzil 5.56. A moto pilotada por Renato era uma Yamaha XT Tenere 250cc, que também foi atingida.

O policial chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia e levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, mas não resistiu.