2ª edição do ‘Rap Day’ acontece neste domingo em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 11:48 horas

Barra Mansa – A segunda edição do Rap Day acontece neste domingo (16), em Barra Mansa. O evento é organizado pelo Rap Sul Fluminense (RSF) e conta com apoio da prefeitura, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa. O principal objetivo é valorizar e propagar o Hip-Hop, que é patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro.

Artistas de todo o estado, principalmente da região Sul Fluminense, serão os destaques. Já confirmaram presença DJs e MCs de Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Quatis, Resende, Valença e Volta Redonda.

Os MCs já confirmados são: Erretê, Zero24, Mallory, Mente Insãna, Medni, Dorian, Hael EC, Dragão Crioulo, Madu024, Graveto Old Style, TioPhill, Spectror, Young Bot, Lc Monteiro e T-Records. Já entre os DJs estão: Dirty Death, Bea, Probeat e Cleonte.