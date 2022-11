2ª UPAm apreende pássaros silvestres mantidos sem autorização em Barra do Piraí

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 12:33 horas

Barra do Piraí – Agentes da 2ª Unidade de Polícia Ambiental (2ª UPam) apreenderam na manhã deste sábado (26), pássaros silvestres mantidos em cativeiro sem autorização. As aves estavam numa casa em Vargem Alegre, em Barra do Piraí, onde um homem, de 62 anos, foi questionado sobre a ausência da licença e levado para a 88° DP.