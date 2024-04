2º Prêmio ANB 2024 reconhece boas práticas de municípios e personalidades fluminenses

Sul Fluminense – A Associação de Negócios do Brasil (ANB) realizou no espaço Sebrae RJ, no Centro do Rio, o prêmio gestão ANB Cidades. A premiação que ocorreu na última quinta-feira (04) reconheceu as áreas que mais se desenvolveram nos municípios, incluindo, políticos e autoridades que se destacaram em suas áreas de atuação.

Entre elas, a deputada Tia Ju recebeu o título de sócio benemérito, também foram agraciados nessa categoria, os Desembargadores Cairo Italo e Siro Darlan, a Presidente da Imprensa Oficial do Estado Drª Patrícia Damasceno, a Vereadora de Itaperuna Amanda da Aide, o Presidente da Câmara de Miracema Genessi Rodrigues, além de Tunico de Souza Vice-Presidente da Fundação Leão XIIl.

Na categoria cidades os seguintes prefeitos foram premiados: Dayse Neves de Paraíba do Sul, Manoela Perez, Saquarema, Leandro Peixe do município de Rio Bonito, André Português da cidade de Miguel Pereira, Aluísio D’Elias de Quatis, Wilson Reis de Duque de Caxias.

Além de Alan bombeiro de Mangaratiba, Welberth Porto Rezende prefeito de Macaé, Paulo Vieira de Barros, prefeito de Bom Jardim.

Outras cinco prefeituras também ganharam destaque; Fernando Graça – Prefeito de Valença, Joacir Barbaglio (Joa) – Três Rios , Maira Figueiredo – Prefeita Silva Jardim, Gean Marcos Pereira – são José de Ubá , e o Prefeito de Santo Antonio de Pádua conhecido como Paulinho da Refrigeração .

O presidente da ANB, Raphael Leandro, enalteceu a premiação. “O evento anual tem por objetivo reconhecer e valorizar os gestores que mais se destacaram no estado do Rio, e também enaltecer aquelas pessoas que contribuem para seu desenvolvimento econômico com o título de sócio benemérito”, destacou.