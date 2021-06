Campanha realiza coleta de DNA para busca de desaparecidos

A Campanha Nacional de Coleta de DNA, um mutirão para auxiliar na busca por pessoas desaparecidas, acontece até sexta-feira (18), em Angra dos Reis e Volta Redonda. Com a participação do Instituto-Geral de Perícias e da Polícia Civil, a ação visa coletar materiais biológicos que serão usados para fazer buscas no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG).

Familiares de 1º grau da pessoa desaparecida (de preferência filhos, mas também pai e mãe ou irmãos) podem fornecer o material para a coleta. Também auxiliam no processo, itens de uso pessoal do desaparecido como escova de dentes, escova de cabelo, roupas íntimas, aparelho de barbear, aliança, óculos, aparelho ortodôntico, dente de leite, amostra de cordão umbilical.