33ª Corrida Rústica de São Sebastião reúne centenas de atletas em Barra Mansa

Barra Mansa – A 33ª edição da Corrida Rústica de São Sebastião de Barra Mansa foi um sucesso. O evento esportivo organizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), reuniu 1.000 atletas e agitou a manhã no município, neste domingo (21). O prefeito Rodrigo Drable foi um dos participantes.

A corrida já é marca registrada das comemorações do padroeiro da cidade e atrai atletas não só do local, mas também de diversos municípios da região. Todos os participantes foram premiados com medalhas ao encerrarem o trajeto de sete quilômetros.

O secretário de Esporte, Bruno Oliveira, demonstrou sua felicidade com a realização do evento. “Sou muito grato a todos dessa Secretaria maravilhosa do qual faço parte. Quero agradecer ao prefeito Rodrigo Drable por todo apoio na organização dessa edição que está um espetáculo”, comentou.

Marcando presença mais um ano, o prefeito Rodrigo Drable falou sobre a realização do evento. “Essa corrida é uma tradição na nossa cidade durante as comemorações de São Sebastião. Aproveito para parabenizar todos os participantes presentes”, ressaltou.

A vice-prefeita Fátima Lima prestigiou o evento e elogiou a organização. “É mais uma edição que ocorre. Posso ver a empolgação dos corredores e da plateia que vem acompanhar a corrida. É uma programação muito importante na história do nosso município”, declarou.