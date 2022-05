38º BPM tem novo comandante

Matéria publicada em 28 de maio de 2022, 07:30 horas

Três Rios – O tenente-coronel Leandro dos Santos Carvalho tomou posse na sexta-feira (27), como novo comandante do 38º Batalhão da PM, em Três Rios. Ele que veio transferido do 35º BPM (Itaboraí), substitui o também tenente-coronel Lourival do Nascimento Júnior, que foi para o Departamento Geral da PM, no Rio.

A solenidade foi presidida pelo comandante do 7º Comando de Policiamento de Área, coronel Cláudio Costa de Oliveira, que manifestou seu apoio e reconhecimento aos outros dois militares. O coronel lembrou que o 38º BPM é atualmente, o primeiro colocado entre os batalhões do 7º CPA e o sexto de toda corporação.

– Isso demostra um excelente trabalho realizado na unidade pelo tenente-coronel Lourival – disse o coronel.

Já ao novo comandante, o coronel Cláudio desejou sucesso à frente da brilhante unidade e que ele poderá contar sempre com seu apoio.