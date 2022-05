PRF flagra motorista sem habilitação na Via Dutra em Itatiaia

Matéria publicada em 29 de maio de 2022, 11:01 horas

Itatiaia – Um veículo Kadett, com placas de Barra Mansa, foi interceptado no início da noite de sábado (28), por policiais rodoviários federais na Via Dutra, próximo a entrada de acesso a Penedo, em Itatiaia. Os quatro ocupantes do carro eram quatro jovens com idades entre 20 e 22 anos. O motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir.

Um deles assumiu que estava com dois cigarros de maconha, que foram encontrados pelos agentes no porta-luvas do veículo, além de mais uma quantidade de droga para consumo próprio. Os policiais também constataram que os quatro pneus estavam em péssimas condições de conservação (lisos), e que o licenciamento do carro estava vencido desde 2013.

Por isso, foi aplicada multa de trânsito no valor de R$ 1.369, 09, e o veículo ficou apreendido. Com relação ao jovem que portava droga, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência, onde o suspeito se comprometeu à comparecer à Justiça quando for solicitado.

O entorpecente foi recolhido pelos policiais para, posteriormente, ser destruído.