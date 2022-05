Suspeitos são flagrados com drogas em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 12:30 horas

Barra Mansa – Policiais militares prenderam nesse fim de semana, dois homens que estavam vendendo drogas na Rua Professor José de Alencar, no bairro Goiabal, em Barra Mansa. Com eles foram apreendidos 226 pinos de cocaína e R$ 16.

Parte da droga estava com a dupla, em via pública. O restante do entorpecente foi encontrado na casa de um dos suspeitos, no mesmo bairro. Eles foram levados para a Delegacia de Barra Mansa, onde foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.