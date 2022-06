Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 10:36 horas

Integrante de quadrilha especializada em roubar casas

de luxo em Volta Redonda continua sendo procurada

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) procuram pelo quarto integrante da quadrilha especializada em roubar imóveis de luxo na região. Três pessoas foram presas na quarta-feira (8), e pertences de vítimas de sete roubos praticados pelo bando foram recuperados.

O grupo de criminosos é formado dois homens e duas mulheres. Uma mulher continua foragida.

Após dois meses de investigação, os agentes identificaram os integrantes da quadrilha. Os suspeitos rendiam os moradores do imóvel, usava violência e exigia as senhas dos cartões. Eles permaneciam com as vítimas enquanto outros bandidos deixavam o endereço e realizavam compras com os cartões roubados.

Os policiais analisaram imagens dos autores registradas no local do roubo e em vários comércios da região realizando as compras. A partir dessas informações, a equipe conseguiu localizar o esconderijo de um dos criminosos, apontado como mentor da quadrilha.

Ele era responsável por realizar os serviços de jardinagem em casas da região e acompanhava a rotina dos vizinhos para escolher os alvos. Outra integrante da quadrilha já tinha mandado de prisão por um roubo praticado em 2019. Ela foi reconhecida em diversas ações da quadrilha.

Os três foram capturados no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.