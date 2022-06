Suposto traficante é preso vendendo droga próximo à igreja

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 10:18 horas

Paraíba do Sul – Policiais do 38º Batalhão da PM prenderam na quarta-feira (8), um homem suspeito de tráfico de drogas em Três Rios. Os agentes foram a Avenida Randolfo Penna, no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul, para apurar denúncia de que uma pessoas estava vendendo entorpecentes próximo de uma igreja.

Os PMs ficaram observando o suspeito e o abordaram quando ele vendida drogas a um usuário. O homem autorizou aos policiais a entrarem na sua casa, localizada perto da igreja.

Na residência foram apreendidos 41 baldes contendo maconha, dez buchas da mesma droga, quatro tabletes também de maconha, caderno com anotações do tráfico e R$ 130.

Levados para a 107ª DP (Paraíba do Sul), o suposto traficante foi indiciado por tráfico de drogas, permanecendo preso. O usuário de entorpecente foi autuado por posse de drogas e liberado. Ele responderá pelo crime em liberdade.