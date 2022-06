Delegado de Volta Redonda vai analisar imagens de câmera de segurança que filmou assassinato no  Aterrado

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 09:44 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Luiz Jorge Rodrigues, disse nesta segunda-feira (20), que vai analisar as imagens gravadas por câmera de segurança que filmou o assassinato de Gilberto Mendonça Amâncio, de 33 anos. O crime foi na noite de domingo, após a vítima sair de uma drogaria localizada na esquina da Rua Jane Panteleão de Moraes e Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.

Foram registradas cenas do atirador vindo de um ponto de ônibus e disparando contra Gilberto que saia do estabelecimento e seguida em direção a um veículo Corsa, que ele deixou estacionado no pátio da drogaria. As imagens revelam ainda, a vítima, mesma ferida, atravessando a avenida e caindo perto do hortifrúti.

Elas também mostram o autor dos tiros saindo do local do crime.

O delegado também deverá apurar um boletim de ocorrência feito por Gilberto, em 2020. Segundo o site de notícias FOCO REGIONAL, no mesmo ano, a vítima procurou o órgão de imprensa para informar que estava sendo acusado injustamente nas redes sociais, de ter tentado violentar uma criança.

A Polícia Civil não sabe dizer ainda, se o assassinato tem haver com a denúncia feita contra Gilberto, na internet há dois anos. Luiz Jorge disse que não revelaria as jornalistas qual seria sua linha de investigação.

– Os trabalhos policiais sobre o assassinato serão realizados em sigilo, para não atrapalhar as apurações – disse o delegado.

Luiz Jorge aguarda ainda o resultado dos laudos da polícia técnica e o de necropsia, que serão anexados ao procedimento que instaurou para apurar o homicídio. Ele ainda mandou periciar o fragmento de projétil (bala) e oito estojos deflagrados de calibre 9 milímetros, encontrados e apreendidos por policiais, no local do crime.