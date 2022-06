Jovem é preso suspeito de assediar prima de 13 anos em Pinheiral

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 12:45 horas

Pinheiral – Um jovem, de 20 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (30) suspeito de assediar a prima de 13 anos. Ele estava na casa da família da vítima no bairro Palmeira, e foi flagrado dentro do quarto da menor.

Foi mãe da garota foi quem chamou os agentes. O exame feito no Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, não constatou conjunção carnal.

Levado para 101ª DP Pinheiral, o jovem permaneceu preso, após a delegada Érika Batitucci indiciá-lo com base no artigo 240 do Estatuto da Criança e Adolescente, que considera como estupro vulnerável (aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com fim de com ela praticar ato libidinoso).