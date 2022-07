Presa mulher que era foragida de Justiça

Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 09:08 horas

Volta Redonda- Na quinta-feira (30), agentes dos 28º Batalhão da PM prenderam uma mulher, de 37 anos, que era foragida da Justiça. Ela foi localizada no pátio do Condomínio Ingá I, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Os PMs estiveram no apartamento de suspeita, no mesmo condomínio, onde encontraram apenas os dois filhas dela, de 14 e 3 anos, sentados no sofá. Eles informaram que a mãe não estava no imóvel.

No entanto, os policiais estavam com a foto da suspeita e a identificaram no pátio do conjunto residencial. A mulher estava com a carteira de identidade. Fato que comprovou ser a mesma pessoa procurada pela Justiça.

Ela foi levada para a Delegacia de Volta Redonda, e seus filhos da mulher foram entregues ao padrasto deles.