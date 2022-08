PM apreende drogas escondidas por traficante em Barra do Piraí

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 08:58 horas

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar estouraram na quarta-feira (17), um esconderijo do tráfico de drogas, em Barra do Piraí. Os 210 pinos de cocaína e 11 tabletes de maconha estavam numa área de mata na Rua Sebastião Gomes, no bairro Roseira.

Os PMs chegaram ao local por meio de denúncia anônima. Eles também identificaram o proprietário do material ilícito, que não foi encontrado em sua casa localizada no mesmo bairro.

As drogas foram levadas para a Delegacia de Barra do Piraí.