Preso suspeito de roubo em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de agosto de 2022, 12:28 horas

Barra Mansa – Um homem, de 36 anos, foi preso no início da manhã deste domingo, 21, após assaltar uma drogaria na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa. O suspeito chegou a fugir levando dinheiro do estabelecimento após render uma funcionária, simulando que estava armado.

As cenas do assalto foram gravadas por uma câmera de segurança e foram mostradas a policiais militares, que capturaram o suspeito. O homem foi levado pelos agentes para a Delegacia de Barra Mansa, onde apuraram que contra ele havia um mandado de prisão preventiva por roubo, para ser cumprido.