Policial Civil é morto em acidente em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 08:39 horas

Volta Redonda – O policial civil César Augusto Ferreira Perez, de 43 anos, que pilotava uma moto, morreu após se envolver num acidente com um carro, em Volta Redonda. A colisão foi na noite de segunda-feira (22), na Avenida Nossa Senhora do Amparo, bairro Santa Rita do Zarur.

A vítima era policial civil no Estado de São Paulo. As cenas do acidente foram gravadas por uma câmera de segurança.

O motorista aguardou a chegada de policiais civis e militares ao local. Ele prestou depoimento na delegacia e foi liberado.

Com impacto da batida, o policial chegou a ser projetado para cima antes de cair no chão, segundo testemunhas. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.