Pais permitem que PMs vasculhem casa onde filho guardava droga

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 10:32 horas

Paraíba do Sul – Um menor, de 16 anos, passou a responder desde quarta-feira, dia 24, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Com permissão dos pais, policiais do 38º Batalhão da PM entraram na casa do adolescente, no bairro Volante, em Paraíba do Sul, onde no quarto do rapaz encontraram um amarrado de arame contendo sacolés de maconha, conhecido no jargão policial como “aranha” , capa de colete balístico e um porta munição.

Os agentes apreenderam ainda R$ 578, um sacolé de maconha e um coldre de arma de fogo com um cinto de guarnição. Acompanhado pela mãe, o menor foi levado para a 107ª DP (Paraíba do Sul), onde prestou depoimento e foi liberado.

Ele estava para ser apresentado à Justiça.