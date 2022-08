2ª UPAm apreende arma de fogo em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 07:37 horas

Barra do Piraí – Uma espingarda calibre 32 e 15 cartuchos intactos foram apreendidos nesse fim de semana, por policiais militares da 2ª Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Barra do Piraí. Os agentes chegaram ao local após informações repassadas pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

A equipe da 2ª UPAm se dirigiu à Estrada Fazenda Bom Retiro, Dorândia, onde a denúncia informava que havia um suspeito de caça em posse ilegal de arma de fogo. No local questionaram o morador a respeito da arma mencionada e o mesmo afirmou possuir, mas que não tinha nenhuma licença para o porte.

Os policiais então explicaram que estaria em desacordo com o Estatuto de Desarmamento, encaminhando o proprietário à 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada e a arma apreendida.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do RJ. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.