Delegado de Vassouras investiga ato de racismo em universidade do município

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 10:57 horas

Faculdade divulgou nota repudiando o ataque contra a funcionária: estudantes farão protesto

Vassouras – O delegado titular da 95ª DP, Luciano Coelho Soares, vai instaurar um procedimento para investigar denúncia de ato de racismo que ocorreu em uma universidade de Vassouras. O alvo foi uma funcionária da instituição conhecida como “Tia Cláudia”. O policial tomou conhecimento do caso por meio das redes sociais. Universitários, revoltados com o ato preconceituoso, postaram o cartaz colocado no banheiro da universidade com os dizeres “Macaca limpa bem limpo”. Um absorvente higiênico foi colocado ao lado do cartaz do banheiro que fica no bloco 4 da instituição.

O policial disse que aguardava na manhã desta sexta-feira, dia 02, o comparecimento da vítima e de um representante da universidade para ouvir os depoimentos. “Por enquanto, só posso adiantar o que ocorreu no banheiro daquela universidade foi racismo”, disse o delegado.

Protesto

Na manhã desta sexta-feira, dia 2, um grupo de estudantes fará uma manifestação em frente à universidade em protesto contra o racismo.

Uma internauta postou a seguinte mensagem:

“2022 e uma faculdade deste porte e com o reconhecimento que tem, realmente estão fingindo que não estão vendo o preconceito que a profissional de serviços gerais está sofrendo todos os dias?! Com fotos pra comprovar, com alunos falando/reclamando. E não se movem para absolutamente nada, nada. Isso é grave! Isso é crime! Preconceito é crime! É sério isso? Chega ser inacreditável! “

A universidade divulgou uma nota sobre o caso e condenou “veemente o crime anônimo, hediondo e inaceitável, de racismo praticado de forma covarde em nossas dependências.

Nota na íntegra da instituição de ensino de Vassouras:

A Fundação Educacional Severino Sombra e a Universidade de Vassouras repudiam de forma veemente o crime anônimo, hediondo e inaceitável, de racismo praticado de forma covarde em nossas dependências.

Nossa instituição é irrestritamente comprometida na luta antirracista, não tolera e não tolerará atitudes de incivilidade e discriminação racial.

Aluno(a) e/ou colaborador(a) que for vítima de ato preconceituoso será por nós acolhido(a) e defendido(a) até as últimas consequências.

Somos uma instituição que se orgulha por ser plural e inclusiva, e não mediremos esforços para apurar e punir severamente a(o) responsável por este ato repugnante.

Nos solidarizamos com o sentimento de revolta dos alunos, funcionários e professores e pedimos a todos e todas que, mais do que alimentarem o sentimento de protesto, se unam ao esforço institucional no combate aos flagelos que são o racismo e o preconceito, de qualquer natureza.

Já acionamos a autoridade policial para início da persecução criminal do(a) autor(a) do fato e instauraremos procedimento interno disciplinar para responsabilização acadêmica do(s) responsável(is)!