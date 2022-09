Jovem é assassinado em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 08:58 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, dia 15, em Barra Mansa. O crime foi num condomínio, no bairro Santa Izabel.

Policiais militares estiveram no local do homicídio, assim como peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Até o momento, ninguém foi preso.

O corpo do jovem foi levado para a o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O assassinato será investigado pelo delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Michel Floroschk, que aguarda os resultados dos laudos da polícia técnica e o de necropsia.

Os documentos serão anexados ao procedimento que o policial instaurou para apurar o crime.