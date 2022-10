Homem é morto após cobrar aluguel de inquilino em Itatiaia

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 08:59 horas

Itatiaia – Luiz Carlos Paiva Silva, de 57 anos, morreu domingo, dia 2, com tiros disparados por um inquilino, que fugiu em seguida. Segundo uma testemunha, o crime ocorreu na Estrada Mauá-Maromba, no Vale do Pavão, em Itatiaia, quando a vítima foi cobrar o aluguel atrasado do atirador.

Luiz solicitou que o autor deixasse a casa de sua propriedade, por falta de pagamento. De acordo com a testemunha foi quando o suspeito sacou a arma da cintura e disparou dois tiros que atingiram a cabeça e as costas da vítima, que morreu ao dar entrada no Hospital de Emergência de Resende.

O suspeito ainda não foi encontrado.