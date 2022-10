Polícia Civil prende suspeito de chefiar tráfico de drogas no Frade

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 12:58 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular, Vilson de Almeida, prenderam nesta terça-feira, dia 4, um homem que foi ex- chefe o tráfico de drogas, no bairro do Frade. O autor foi localizado na casa da mãe dele, na mesma localidade.

Vilson explicou que o suspeito já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, roubo de veículo e furto, sendo beneficiado com o regime semiaberto. De acordo com o delegado, o suspeito descumpriu o benefício.