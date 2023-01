2ª UPAm apreende pássaros mantidos sem autorização em Vassouras - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 12:48 horas

Vassouras – Agentes da 2ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) apreenderam, neste domingo (1º), sete pássaros mantidos em cativeiro sem autorização, em Vassouras. Segundo os policiais, foram encontrados dois trinca-ferros, quatro coleiros e um pintassilgo.

Ainda de acordo com os agentes Carelo e G.Amaral, as gaiolas foram vistas durante patrulha no local. Ao entrarem no terreno, os policiais verificaram que os animais não possuíam anilhas. As suspeitas, duas mulheres, uma de 43 anos e outra de 30 anos, acompanharam a fiscalização dos agentes e não apresentaram licenças referentes aos pássaros. As duas foram encaminhadas para a 95ª DP onde a ocorrência foi registrada.