37º BPM apreende mais de mil pedras de crack em Resende

Matéria publicada em 27 de julho de 2021, 21:54 horas

Sexta-feira o Matalhão da cidade terá troca de comando

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM apreenderam, nesta terça-feira, dia 27, 1.042 mil pedras de crack, 181 trouxinha de maconha e 95 pinos de cocaína. A investida policial foi num terreno baldio, na Rua da Torre, no bairro Novo Surubi, em Resende.

Ninguém foi preso. A ação foi coordenada pelo comandante do 37º BPM, tenente-coronel Perry Souza Azeredo, que na próxima sexta-feira, dia 30, passará o comando da unidade, para o também tenente-coronel PM, Charles Pereira da Silva. A passagem de comando está marcada para às 10h, na sede do 37º BPM, na Rua da Aviação, em Resende. O tenente-coronel Souza assumirá o comando 21º Batalhão da PM (São João do Meriti), na Baixada Fluminense.