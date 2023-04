Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 09:10 horas

É com muita emoção e alegria que a partir de hoje assino a coluna social do Diário do Vale. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, sou Fábio Soares, publicitário, pós-graduado em Marketing Digital, e colunista social há 15 anos na região Sul Fluminense, passando por quase todos veículos de comunicação. Prometo trazer conteúdos de qualidade, eventos importantes, ações que acontecem nas cidades, e claro, muita gente bonita e renomada. Deixarei vocês por dentro de tudo que está rolando não só na região, mas no Brasil e no Mundo. Então anotem, temos um encontro marcado aqui toda sexta-feira!

BONJOUR

Para a estreia da coluna com muito glamour quero desejar um bom dia a personalidades que aparecerão muito por aqui!

* A médica dermatologista Christiane Roma e o cirurgião plástico Waldir Roma Júnior

* O empresário Rogério Loureiro e Cristiane Cotrim Loureiro

* A modelo Isa Meira, os empresários do mundo fashion Júlio Monteiro e Aline Aragão da loja Gless, e a musa dos anos 80 e atriz Magda Cotrofe

BADALO

– A empresária Liliane Ávila (direita) ao lado da influencer Silvia Braz, no evento Soma Fashion Experience 2023, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. O evento de moda tem por objetivo promover e fortalecer o cenário de moda brasileiro.

– A promoter Ana Paula Delgado (meio) ladeada pelas irmãs Viviane Loureiro e Mercês Brandão, no charmoso restaurante Parrilla, em Volta Redonda.

– Globo de Ouro dobra número de brasileiros votantes e o jornalista barra-mansense Felipe Cruz entra para o time que decidirá as obras nominadas e vencedoras do prêmio.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

– Ernesto Magalhães (17/04)

– Marilza Reis (21/04)

BLÁ-BLÁ-BLÁ

– Viih tube e Eliezer estão irradiando alegria com a filha Lua – Foto: Thalita Castanha

– José Mayer reaparece sorrindo nas redes após duas longas internações – Foto: Redes Sociais

– Dandara Queiroz estreia como atriz em “Falas da Terra”

– Morgan Freeman critica o Mês da História Negra: “É um insulto”

– Harry conversou com Charles antes de confirmar presença na coroação

– Key do BBB23 revela que ainda ama Gustavo e fala de reencontro