38º BPM apreende drogas escondidas em armário e forno de fogão

Matéria publicada em 31 de outubro de 2022, 10:33 horas

Paraíba do Sul – Após informações repassadas ao Dique Denúncia do 38º Batalhão da PM, policiais militares encontraram drogas que estavam num armário e no forno de um fogão, ambos em desuso, num terreno em Paraíba do Sul. A investida foi praticada no fim de semana passado, pelos agentes do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO), do distrito de Weneck. Eles foram a Rua Brasília, no bairro Glória, onde estavam os entorpecentes.

Os PMs apreenderam um total de 385 pinos de cocaína e 57 buchas de maconha. O proprietário do terreno alegou que desconhecia a existência do material entorpecente.

Levado para a 107ª DP (Paraíba do Sul), ele prestou depoimento como testemunha e foi liberado. A droga ficou apreendida. As policias Civil e Militar darão prosseguimento as investigações.