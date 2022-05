38º BPM apreende 4,5 quilos de drogas em Três Rios

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 06:58 horas

Três Rios – Um homem, de 30 anos, foi preso na segunda-feira (30), suspeito de tráfico de drogas, em Três Rios. Policiais do 38º Batalhão da PM apreenderam na casa do autor, três quilos de maconha e 1,5 quilo de cocaína, além de vasto material para embalar drogas.

Os entorpecentes foram encontrados dentro do guarda-roupa na casa do suspeito, na Rua Guilherme Soares, no bairro Ponto Azul. Os agentes também apreenderam R$ 800.

O suspeito e os entorpecentes foram levados para a Delegacia de Três Rios, onde ele foi indiciado por tráfico de drogas, permanecendo preso.