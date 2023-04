3ª edição do Maximun Fight MMA é realizada em Porto Real

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 15:40 horas

Porto Real – O Porto Real Country Clube recebeu a terceira edição do Maximun Fight MMA. O evento, realizado no último sábado (15), é o maior da categoria na região Sul Fluminense. Competição foi dividida nas categorias: MMA, boxe e muay thai, todas com divisão de graduação e faixa etária.

O prefeito Alexandre Serfiotis também marcou presença e destacou a importância de apoiar a realização de eventos esportivos. “Receber novamente o Maximun Fight MMA para uma terceira edição mostra o quanto os munícipes prestigiam os eventos esportivos oferecidos e também demonstra a confiança dos organizadores na gestão”, destacou o prefeito Serfiotis.

O Presidente da organização “Cleber Nunes” já informou que a 4ª edição já tem data e local para acontecer, será na cidade de Passa Vinte em MG em 17 de junho de 2023, será uma edição especial na cidade mineira, disse ele.

O evento ainda teria a defesa de Cinturão na categoria 66kg, porém a luta não chegou a acontecer, devido o atual campeão Jorginho Lasnor ter sofrido um acidente que o impossibilitou de lutar. Também estiveram presentes atletas da academia Ribas Family da Atleta do UFC, Amanda Ribas.