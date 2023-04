 4ª UPAm flagra crimes ambientas em fazenda de Paraty

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 16:28 horas

Paraty – Policiais militares da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) flagraram, nesta quarta-feira (19), uma estufa de 300 metros quadrados, com plantação de baunilha já cultivada e a construção de outra estufa em área de preservação permanente, em uma fazenda próxima ao trevo do Patrimônio, em Paraty. Local foi encontrado após denúncias encaminhadas pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

Segundo os policiais, durante a fiscalização, os agentes questionaram a proprietária da fazenda sobre as licenças ambientais para as intervenções. A moradora disse que a propriedade estaria na zona rural da APA Cairuçu e não necessitaria de autorização por ter dado início ao cultivo de baunilha. Os policiais informaram que seria sim necessário um cadastro de área rural (CAR), obrigatório para propriedades rurais. A responsável afirmou que a fazenda foi adquirida através de posse e que estaria providenciando a regularização da área. Dessa forma, os agentes foram à 167ª DP, onde na ocorrência foi registrada.

