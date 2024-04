4ª UPAM identifica construção irregular e movimentação do solo em Paraty

A equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, responsável por averiguar a denúncia, foi ao local e identificaram uma construção em fase inicial, próximo a um rio, com indícios de movimentação do solo, isso tudo degradando cerca de 260 metros quadrados de área.

Paraty – Agentes do Comando de Polícia Ambiental identificaram desmatamento e construção irregular na Prainha de Mambucaba, em Paraty, nesta quinta-feira (11). A operação ocorreu após terem recebido informações Disque Denúncia, através do programa Linha Verde, sobre crimes ambientais naquele local.