4º Circuito Cervejeiro de Corrida será realizado dia 5 de novembro em Angra dos Reis

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 17:19 horas

Angra dos Reis – O Circuito Cervejeiro de Corrida volta a Angra dos Reis, sábado, dia 5 de novembro, para sua quarta edição. O evento, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da secretaria de Eventos e da Fundação de Turismo (Turisangra), já foi grande sucesso em outras edições e desta vez não será diferente.

O Circuito Cervejeiro de Corrida é perfeito para quem é apaixonado por corrida e amante de uma boa cerveja. O objetivo é proporcionar aos participantes uma experiência única de correr alguns quilômetros fazendo paradas estratégicas para degustação de cerveja.

O evento não tem caráter competitivo, os participantes correm juntos na maior animação. A arena do 4º Circuito Cervejeiro de Corrida será na Praça Zumbi dos Palmares (R. Arcebispo Santos, 167 – Centro, Angra dos Reis), onde serão entregues os kits, das 12h30 às 13h45, comprados antecipadamente.

Para retirar o kit é necessário documento de identificação original e o comprovante da inscrição. Não serão entregues kits após dia e horário marcados. As inscrições devem ser feitas pelo site (www.circuitocervejeirocorrida.com.br).

A largada será às 14h, tendo como percurso ida e volta da Praia do Bonfim, totalizando 5 quilômetros de corrida. No meio do caminho ocorrerão quatro paradas estratégicas para degustação de cerveja.

Com certeza, não vai faltar animação no trajeto, além do belo visual da orla da Costeirinha. O Circuito Cervejeiro de Corrida costuma atrair pessoas de várias cidades do Estado do Rio de Janeiro como de outros estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, etc.

– O Circuito Cervejeiro de Corrida é um evento consolidado que já faz parte do nosso calendário municipal. Teremos mais uma etapa de sucesso garantido aqui em Angra, com certeza – disse João Willy, secretário de Eventos.