50% da estrutura metálica da ampliação do Hospital São João Batista está concluída

Volta Redonda – As obras de reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB) avançaram nas últimas semanas, e a população já pode ter uma noção mais precisa de como será o futuro anexo da unidade hospitalar. Segundo a empresa responsável por executar os serviços, cerca de 50% da estrutura metálica já foram erguidos, ao mesmo tempo em que o restante está sendo fabricado para a continuidade do trabalho.

Grande parte da estrutura concluída já está com as lajes concretadas, e a parte de alvenaria avançou, com as paredes sendo erguidas em paralelo com a execução das instalações hidráulicas e hidrossanitárias, e preparo da tubulação elétrica. Quando concluída essa parte, será a vez da instalação da tubulação de prevenção e combate a incêndios, que já está sendo preparada.

“Temos observado diariamente o avanço nas obras de ampliação do hospital. Muita coisa melhorou desde que assumimos a Direção do São João Batista em 2021, e as futuras instalações vão ao encontro do nosso compromisso de levar um serviço de saúde da melhor qualidade a todos que precisarem”, declarou o diretor-geral do Hospital São João Batista, Sebastião Faria, que também é vice-prefeito de Volta Redonda.

Recuperação e ampliação

Ao reassumir o governo municipal em 2021, a atual administração da Prefeitura de Volta Redonda encontrou o Hospital São João Batista com muitos problemas e risco de fechar as portas. Desde então, a Direção da unidade hospitalar tomou uma série de medidas que melhoraram os serviços e a estrutura, além de aumentar o número de cirurgias, entre outras ações. As obras no futuro prédio anexo vêm ao encontro do objetivo do município em oferecer um melhor atendimento à população e manter o HSJB como referência no setor.

Além de melhorias na estrutura atual, o projeto em execução prevê a transformação da unidade em um hospital cirúrgico. Ele vai incluir o prédio de cinco pavimentos que está sendo construído no local onde ficava o estacionamento dos funcionários. Três andares vão servir de estacionamento, com 70 vagas, e um dos pavimentos abrigará o centro cirúrgico, o centro de material e esterilização (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica com dez leitos. Este andar será interligado ao primeiro pavimento do atual hospital e contará com rampa e elevador.

No último pavimento serão construídos a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com 20 leitos, e uma UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) com dez leitos interligados ao segundo piso do atual prédio. Também será construída uma nova rampa ligando os andares e dois elevadores.

Os setores de Nutrição, Administração e Urologia também serão ampliados, sendo que esse último indo para um novo setor. A farmácia irá para uma nova área, de modo a atender às normas RDC 50 e 36, da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O almoxarifado terá três pavimentos, que serão interligados por um elevador monta-carga. Uma central de tratamento de esgoto será construída para atender às normas ambientais vigentes, enquanto que a recepção principal será ampliada e um banheiro com acessibilidade será construído.

Dessa forma, toda a unidade atenderá às resoluções pertinentes a um estabelecimento de saúde.

“Retorno a Volta Redonda com essa ótima notícia de que as obras continuam avançando. O Hospital São João Batista é sinônimo de Volta Redonda, mesmo os moradores das outras cidades conhecem a importância da unidade para a saúde do município. Por isso mesmo sempre tivemos um carinho muito especial por ele, e saber que em breve teremos um hospital ampliado, cumprindo todas as exigências de um estabelecimento do tipo, me deixa muito feliz”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.