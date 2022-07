53ª Exapicor receberá nomes como Wesley Safadão e Zé Neto e Cristiano entre setembro e outubro

Matéria publicada em 17 de julho de 2022, 10:57 horas

Resende – Após dois anos de intervalo, a Prefeitura de Resende volta a realizar a festa mais aguardada do Sul do Estado. Serão seis dias de muita animação e comemoração entre a população fluminense, que vai poder curtir sertanejo, forró, pagode, pop rock e música gospel na Área da Exposições.

A festa, que tem entrada franca, começará no dia 28 de setembro e segue até o dia 09 de outubro, com um intervalo de cinco dias entre as atrações. Abrindo as festividades, nos três primeiros dias a 53ª Exapicor (Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende) receberá alguns dos cantores em evidência no cenário musical.

No dia 28 a agitação fica por conta de Léo e Raphael, trazendo as bases do sertanejo raiz e mostrando o quanto “Os meninos da pecuária” estão no auge na música. Já no aniversário de 221 anos de Resende, dia 29 de setembro, o resendense que deixou o orgulho de lado pra não morrer de saudade vai aproveitar muito com aquele que acumula mais de 50 milhões e meio de visualizações no YouTube: Wesley Safadão. Encerrando a primeira etapa de shows, Zé Neto e Cristiano trazem aquela “Notificação Preferida” à população que acredita que “é melhor ser uma saudade do que ter uma”.

Na segunda parte das comemorações, o cantor gospel Kemuel Worship vai permitir que a população “Faça Morada” em seus “Braços de Amor” com muito louvor no dia 06 de outubro. Já no dia seguinte, o cantor Belo vai fazer a galera gastar o melhor “Perfume” e “Reinventar” as maneiras de curtir um bom pagode, porque as duas últimas atrações se apresentam no dia 08 de outubro com o “Pesadão” Marcelo Falcão deixando os festeiros mais “Leves que o Ar” para curtir Os Barões da Pisadinha no dia 09 e mostrar que a Exapicor é o “Esquema Preferido” da população.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz comemorou o retorno da Exapicor e ponderou o quanto a festa movimenta a economia local.

– A Exapicor é um evento muito aguardado pelos fluminenses. É uma festa gratuita a todos e, além de oportunizar cultura e lazer aos moradores, ainda movimenta a economia municipal, fomentando o artesanato e produtores locais, por exemplo. Ficamos dois anos sem poder realizar em virtude da Covid-19 e, agora que se tornou possível, preparamos tudo com muito carinho para que todos consigam aproveitar muito – finalizou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Programação completa

28/09 – Léo e Raphael

29/09 – Wesley Safadão

30/09 – Zé Neto e Cristiano

06/10 – Kemuel Worship

07/10 – Belo

08/10 – Marcelo Falcão

09/10 – Os Barões da Pisadinha