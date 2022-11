5ª CPA mantém ocupação na Cidade Alegria em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de novembro de 2022, 13:37 horas

Resende – O 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA) da Polícia Militar continua a operação de ocupação nesta terça-feira (15), feriado da Proclamação da República, na Cidade Alegria, em Resende.

A investida teve início no dia anterior, em decorrência dos últimos assassinatos ocorridos no fim de semana e um suposto toque de recolher com proibição da abertura do comércio por determinação de traficantes naquela região.

A intenção da ação coordenada pelo comandante do 5ºCPA, coronel PM Marcelo Malheiros, é sufocar o tráfico e enfraquecer a facção criminosa que atua no local.

A operação já está dando resultado. Na segunda-feira, por exemplo, a Polícia Militar apreendeu 71 pinos de cocaína, 2 frascos de “cheirinho da loló”, 41 pedras de crack, 19 invólucros de maconha, 68 frascos vazios, 9 folhas de etiquetas, um par de coturno, uma capa de colete, um rádio transmissor, uma balaclava, além de roupa preta e camuflada. Nesta terça-feira, os agentes seguem com presença ostensiva na região, atuando com foco nas abordagens a veículos e transeuntes em busca de material ilícito (armas e drogas).

Além disso, a operação visa acabar com confrontos armados entre integrantes de facções criminosas rivais, e bandidos e PMs. A ação conta com cerca de 60 militares do 37º Batalhão da PM (Resende), 10º BPM (Barra do Piraí) e do 28º Batalhão de Volta Redonda. A ocupação da localidade será mantida por tempo indeterminado.