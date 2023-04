5ª CPA realiza operação conjunta em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende 

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 11:11 horas

Sul Fluminense – Uma operação para encontrar armas, drogas e foragidos teve início na manhã desta quarta-feira (19), nas cidades de Barra Mansa, Volta Redonda e Resende. Os agentes do 5º Comando de Policiamento de Área e batalhões do Sul do Estado estão percorrendo os bairros das cidades.

Em Volta Redonda, a ação acontece no bairro Dom Bosco. Em Barra Mansa, os bairros são Getúlio Vargas e região da Vila Delgado, próximo ao Ano Bom. Em Resende, os locais são Cidade Alegria e Fazenda da Barra I e III.