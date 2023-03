5ª fase da vacinação bivalente começa nesta terça-feira (28) em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 11:08 horas

Além dos grupos prioritários já incluídos, também serão imunizadas pessoas com deficiência permanente

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, vai ampliar a aplicação da vacina bivalente para um novo público-alvo. A partir desta terça-feira (28), serão inseridos no calendário pessoas com deficiência permanente, ou seja, aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Além desse grupo, continuarão sendo imunizados gestantes, puérperas, profissionais de saúde, pessoas acima de 60 anos e a partir de 12 anos (imunocomprometidos).

Para receber as doses é necessário estar com os seguintes documentos em mãos: cartão de vacina, cartão do SUS ou CPF. No caso dos profissionais de saúde, também devem apresentar documento que comprove a vinculação ativa ou declaração emitida pelo serviço de saúde de atuação do profissional.

A supervisora do setor de Imunização, Paula Bastos, explicou como vai funcionar a aplicação da vacina. “Para a pessoa ser contemplada com a bivalente ela precisa ter tomado ao menos duas doses das vacinas monovalente, Pfizer, Coranavac, AztraZeneca e Janssen. Essas vacinas integram o que chamamos de esquema básico. Além disso, a dose só será aplicada após um período mínimo de quatro meses do recebimento da dose de reforço ou dose de esquema primário”, destacou.

A bivalente é a segunda geração de vacina que combate a Covid-19. O imunizante tem o objetivo de proteger o ser humano da nova cepa ancestral e da variante da Ômicron que corresponde em média a 90% dos casos positivos.

Onde se vacinar

As doses da vacina bivalente destinadas ao novo público-alvo serão aplicadas no horário entre 9h e 16h, nas seguintes Unidades PSF (Programa de Saúde da Família):

– PSF GOIABAL (segunda-feira)

– PSF ISMAEL DE SOUZA – Vista Alegre (segunda-feira)

– CLÍNICA DA FAMÍLIA – Vista Alegre (segunda-feira)

– SIRENE III – Nove de Abril (terça-feira)

– PSF FLORIANO (terça-feira)

– PSF VILA URSULINO (terça-feira)

– PSF BOA VISTA II (quarta-feira)

– PSF JARDIM PRIMAVERA (quarta-feira)

– PSF VILA ORLANDÉLIA (quarta-feira)

– PSF BOCAININHA (quarta-feira)

– PSF RIALTO (quarta-feira)

– PSF NOVA ESPERANÇA (quinta-feira)

– PSF VILA PRINCIPAL (quinta-feira)

– PSF SANTA RITA DE FÁTIMA (quinta-feira)

– PSF AMPARO (sexta-feira)

– PSF COLÔNIA (sexta-feira)

– PSF KM4 (sexta-feira)

– PSF SANTA MARIA II (sexta-feira)

– PSF ANO BOM (todos os dias)