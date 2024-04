5º CPA e 5º DPA deflagram Operação Vigilância Integrada em 11 cidades

Sul Fluminense – O 5º CPA (PMERJ) e o 5º DPA (PCERJ) deflagraram no final da tarde desta quarta-feira (10) mais uma fase da Operação Vigilância Integrada. Desta vez, a operação acontece, de forma simultânea, em 11 municípios do Sul Fluminense e da Costa Verde: Barra do Piraí, Rio das Flores, Vassouras, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Volta Redonda, Rio Claro, Mangaratiba, Itatiaia, Porto Real e Quatis.

Equipes compostas por policiais militares e policiais civis, de quatro unidades da Polícia Militar (10° BPM, 28º BPM, 37ºBPM e 33º BPM) e nove delegacias da Polícia Civil (88ª DP – (Barra do Piraí), 92ª DP – (Rio das Flores), 95ª DP – (Vassouras), 96ª DP – (Miguel Pereira, Paty do Alferes), 93ª DP – (Volta Redonda), 168ª DP – (Rio Claro), 165ª DP – (Mangaratiba), 99ª DP – (Itatiaia) e 165ª DP realizam patrulhamento ostensivo e abordagens de veículos e pessoas em atitudes suspeitas. O objetivo da Vigilância Integrada, que é contínua, é inibir o roubo de veículos e de cargas transportadas, nos locais de maior incidência criminal em toda a região.