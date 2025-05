6º Mauá Beer Festival celebra cultura cervejeira na Serra da Mantiqueira

Resende – Um dos eventos mais aguardados da Serra da Mantiqueira, o Mauá Beer entra em sua sexta este ano. Nos dias 11, 12 e 13 de julho, o Campo de Futebol da Vila de Visconde de Mauá, distrito de Resende, será palco de uma verdadeira celebração da cultura cervejeira e da música.

Serão mais de 60 estilos de cervejas diferentes plugados nas chopeiras, incluindo a tradicional cerveja de pinhão, muito comum nesta época do ano. Além disso, o festival contará com um espaço kids, feira de expositores locais, brassagem ao vivo e um bier garten especial. Para embalar a experiência, uma programação musical diversa promete agradar todos os gostos, com estilos que vão do Rock n’ Roll ao Chorinho, passando pelo Jazz e o Blues.

Entre as atrações musicais confirmadas estão: JP Bonfá, Os Trutas, Belzeblues, Eric Fabiano Trio, PH Trio e muitos outros. “As cervejarias da região são muito conhecidas pelos moradores de Resende e cidades vizinhas, mas poucos turistas as conhecem, o que torna um atrativo a mais para quem procura Visconde de Mauá para descansar, ficar em contato com a natureza e desfrutar das belíssimas cachoeiras que nossa montanha tem para oferecer”, afirma Paulo Motta, produtor do evento.

Além das cervejas, o festival conta ainda com atrações musicais, moda, artesanato, comidas regionais, opções veganas e vegetarianas, hambúrguer artesanal e muito mais. Para quem deseja se aprofundar no universo das cervejas artesanais, haverá uma brassagem ao vivo, onde um cervejeiro demonstrará o processo de produção de uma cerveja de panela em tempo real. A atração é para toda a família.

Projeto Lixo Zero

A entrada para o festival é gratuita, mas para degustar as cervejas artesanais é preciso adquirir o Ecocopo oficial do evento. “A ideia dos Ecocopos surgiu com o desejo de não gerarmos lixo plástico. Visconde de Mauá tem uma enorme vocação na preservação da natureza e do descarte adequado do lixo orgânico e reciclável. Dessa forma, minimizamos a geração de lixo plástico e os impactos que isso pode causar. Sem contar que o Ecocopo é uma bela lembrança do festival. Quem vem elogia muito a limpeza e nós ficamos muito felizes”, completou, entusiasmado, Paulo Motta.