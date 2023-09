‘7 de Setembro’ no Sul Fluminense é marcado por chacina, incêndios, tiroteios e encontro de cadáver

Sul Fluminense – O feriadão do Dia da Independência, comemorado em 7 de setembro, começou com o encontro de um cadáver na quinta-feira (7), com mãos e pés amarrados, na estrada que liga Volta Redonda a Getulândia, no bairro Roma. De acordo com informações da 93ª Delegacia de Polícia, que passa a investigar o crime, a vítima foi morta a tiros. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para autopsia e reconhecimento.

Incêndio destrói restaurante em Maringá e loja de Açaí em Resende

Na noite de quinta-feira (7), por volta das 21h30, um restaurante na Alameda Gastronômica de Maringá, na região das Agulhas Negras, pegou fogo. Segundo o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o incêndio teria sido causado pela explosão de dois botijões de gás. Três pessoas ficaram feridas – o proprietário do estabelecimento e dois funcionários – e foram conduzidas ao Hospital e Emergência de Resende para o primeiro atendimento.

Em seguida, foram levados de helicóptero para duas unidades especializadas em queimaduras: Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Vereador Melchiades Calazans, em Nilópolis.

As chamas atingiram parte de um estabelecimento comercial vizinho e foram controladas por moradores da comunidade, já que a região não possui posto de emergência e os quarteis do Corpo de Bombeiros mais próximos – de Resende e Itatiaia – ficam a cerca de uma hora de distância do local.

Açaí

Já na manhã de sexta-feira (8), uma loja de açaí pegou fogo na Avenida Rafaela Bruno, no bairro Jardim Jalisco, em Resende. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, o que aconteceu em aproximadamente 40 minutos. Ninguém ficou ferido, embora o fogo tenha provocado danos materiais.

Em Quatis e Volta Redonda, homicídio e tentativa de homicídio

Na noite de sexta-feira (8), ocupantes de um carro da marca GM/Prisma teriam passado pela Rua General Demerval, no bairro Mirandópolis, em Quatis, disparando diversos tiros. Atingido por pelo menos uma das balas, Hiago Matos da Costa, de 24 anos, morreu. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Quatis, mas não resistiu aos ferimentos.

Acionados para atender à ocorrência, agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar constataram o óbito da vítima e descobriram outro homem, de 33 anos, foi atingido de raspão por uma bala perdida e, socorrida no Hospital da cidade, não corre risco de morte. O caso foi registrado na 100ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações.

Em Volta Redonda, na mesma noite, duas pessoas foram baleadas em frente a um bar na Rua 827-A, no bairro Jardim Tiradentes. As vítimas – uma mulher de 40 anos e um Homem, de 31 – foram socorridas e levadas para o Hospital São João Batista (HSJB).

De acordo com testemunhas, a dupla estava no bar quanto homens armados chegaram atirando. A motivação do crime, até o momento, é desconhecida. Segundo o apurado pelo DIÁRIO DO VALE junto ao Hospital, a mulher foi atingida por um tiro na perna direita e teve uma fratura no fêmur. Ela passou por uma cirurgia para a retirada da bala. Já o homem passou por uma cirurgia de urgência, está com dreno no tórax, sedado e respirando por ventilação mecânica. Ele foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Chacina deixa quatro mortos no Vila Americana, em Volta Redonda

Na noite de sexta-feira (8), três homens e um adolescente foram mortos a tiros em um escadão na localidade conhecida como Morro da Mineira, próximo ao Colégio J.B de Ataíde. A Polícia Militar foi acionada por moradores, que relataram ter ouvido muitos tiros, e encontrou os corpos.

Ainda não há informações oficiais sobre a autoria do crime, embora haja a suspeita de que o homicídio tenha sido motivado por rixa entre facções criminosas rivais.

Os rapazes mortos tinham 17, 18, 19 e 37 anos. No local do crime, a perícia da Polícia Civil recolheu 12 cartuchos calibre 556, um cartucho calibre 30 e 36 cartuchos de calibre 9 mm.

Em busca dos responsáveis

No domingo (10), agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar receberam informações de que os responsáveis pelos homicídios no Vila Americana estariam no bairro Vale Verde. Uma equipe procedeu ao local, e realizaram um cerco para prender suspeitos que estariam vendendo drogas na área. Um homem de 20 anos foi preso e com ele foram apreendidos um revólver, dois radiocomunicadores e certa quantidade de drogas. Ele foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permanece preso.

