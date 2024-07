70 anos de VR: Senac-RJ promove Semana de Workshops

Volta Redonda- Em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda e o Sicomércio-VR, o

Senac-RJ realiza a Semana de Workshops de Volta Redonda, de terça (2) a

sexta-feira (5), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O evento faz

parte das comemorações pelos 70 anos da cidade. Na programação estão

previstos workshops, banho e tosa, feira de adoção, recreCão,

atendimento comercial e de beleza para os donos de animais.

O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas através do link

https://bit.ly/pet_movel_volta_redonda. Os interessados também podem

obter mais informações diretamente na unidade (Rua Governador Luiz

Monteiro Portela, n° 251, bairro Aterrado), pelo telefone (24) 3347-5111

ou pelo e-mail [email protected].

A programação está repleta de atividades para os bichinhos e seus

tutores. Serviços como banho e tosa, feira de adoção e recreCão estão

disponíveis para os pets. Já para os tutores, estão previstas ações como

design de sobrancelhas, quick massage, aferição de pressão e medição da

glicemia, atendimento comercial e o workshop “Matrizes Pet: Riscos e

Problemas de Saúde nos Pets”.

Outros workshops, agendados de quarta (3) a sexta-feira, são os

seguintes: “Como cuidar da estética dos pets e gerar renda”; “Cuidados

para realizar banho e tosa do seu Pet”; “Beleza Peluda: Um cronograma

capilar para pelos deslumbrantes”; “Oficina Pelos Pet – Escovação e

cuidado em foco”; “Benefícios da recreação para a saúde dos pets”; e

“Adestramento: laços fortes e ambientes felizes”. Todas as atividades

acontecem no interior da Escola Móvel Pet.

Sobre o Senac-RJ

Há 78 anos o Senac-RJ atua na profissionalização de mão de obra para o

setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de

Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária

do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio

de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como

referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Escola Móvel Pet do Senac-RJ. Local: Praça Brasil (Rua 16, nº 59 – Vila

Santa Cecília). Evento gratuito.

02/07 | Lançamento do evento | 10h às 16h

– Atendimento de Banho e Tosa Higiênica

– RecreaCão

– Feira de Adoção

– Atendimento de Design de Sobrancelhas

– Quick Massage

– Aferição de pressão e medição de glicemia

02/07 | Workshop Matrizes Pet: Riscos e Problemas de Saúde nos Pets

Terça-feira | 11h às 13h

03/07 | Workshop Como cuidar da estética dos pets e gerar renda

Quarta-feira | 9h às 11h

03/07 | Workshop Cuidados para realizar banho e tosa do seu Pet

Quarta-feira | 13h às 15h

03/07 | Workshop Beleza Peluda: Um cronograma capilar para pelos

deslumbrantes

Quarta-feira | 15h30 às 17h30

04/07 | Workshop Cuidados para realizar banho e tosa do seu Pet

Quinta-feira | 9h às 11h

04/07 | Workshop Matrizes Pet: Colorimetria com carinho

Quinta-feira | 13h às 15h

04/07 | Workshop Oficina Pelos Pet – Escovação e cuidado em foco

Quinta-feira | 15h30 às 17h30

05/07 | Workshop Benefícios da Recreação para a saúde dos pets

Sexta-feira | 13h às 15h

05/07 | Workshop: Adestramento: Laços fortes e ambientes felizes

Sexta-feira | 15h30 às 17h30