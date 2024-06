777, dona do Vasco, coloca todos os times à venda

Rio de Janeiro – Sem o controle do Vasco SAF, por decisão da Justiça, a 777 Partners decidiu colocar todos os clubes de seu portfólio à venda. Enfrentando uma grave crise financeira, a empresa já avaliava a venda de todos os seus clubes. Atualmente, a 777 atravessa um momento grave, com muitos embates jurídicos.

