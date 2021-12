88ª DP realiza Operação Papai Noel para coibir crimes

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2021, 08:53 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, deflagraram no início da manhã desta quinta-feira (23), a Operação Papai Noel. Um dos objetivos é atuar previamente evitando, entre outros, crimes de homicídio durante as festividades de fim de ano.

A investida tem como principal alvos integrantes de facções criminosas, como Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. A ação conta com o apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal, além de envolver 25 policiais e oito viaturas. A intenção é cumprir cinco mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão.

Atala explicou que, durante as investigações, identificou uma cédula da facção Comando Vermelho, que está intimidando os moradores do bairro Carbocálcio, impondo suas próprias “leis”.

– Além disso, os criminosos estão cometendo roubos no intuito de cobrar dívidas de usuários de drogas naquela localidade. Uma das vítimas foi agredida e coagida a não vir à delegacia prestar queixa. Além disso, ela teve a moto roubada pelos traficantes, como forma de “quitar a dívida “. Dados de Inteligência indicam que integrantes de uma facção criminosa tencionam promover a morte de participantes da facção rival, bem como usuários com dívidas – disse o delegado.