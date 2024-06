93ª DP lidera resultados no interior do Estado em abril com prisões de alto impacto

Volta Redonda – A 93ª Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda se destacou no mês de abril, liderando os resultados no interior do Estado do Rio de Janeiro com prisões de alto impacto que repercutiram na comunidade.

Entre as operações de maior destaque, a Polícia Civil conseguiu prender um dos líderes do Comando Vermelho (CV), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Além dessa prisão de grande repercussão, agentes da 93ª DP efetuaram a prisão em flagrante de um receptador de hidrômetros e alumínio.

Outro caso de destaque foi a prisão em flagrante de um homem por furto mediante fraude no interior de uma instituição bancária.