93ª DP se destaca como líder de produtividade no final de 2023

Volta Redonda – No encerramento de 2023, a 93ª Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda, sob a liderança do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto, conquistou o primeiro lugar no ranking de produtividade operacional das delegacias do interior.

Este reconhecimento foi concedido entre as delegacias classificadas como extragrandes pelo Departamento Geral de Polícia do Interior (DGPI). De acordo com os números, a 93ª DP superou distritais como as de São Gonçalo e Niterói, municípios que possuem um efetivo maior.