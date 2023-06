9ª edição do Liquida VR tem início na Ilha São João

Matéria publicada em 1 de junho de 2023, 16:51 horas

Volta Redonda – A 9ª edição do Liquida VR começou nesta quinta-feira (1°), às 16h, na Ilha São João, em Volta Redonda. Abertura do evento contou com a participação do presidente da Aciap-VR, Maycon Abrantes. Às 17h, acontece a abertura do festival gastronômico com os Tambores de Aço da Fundação CSN. Já às 20h, a dupla Noelle e Júnior se apresenta para o público do evento.

A feira vai até domingo (4) e os organizadores esperam receber mais de 100 mil pessoas durante quatro dias.

A feira, que é patrocinada pelo Sebrae, Sicoob, ITEC, Unicesumar e Zamix, tem ainda o apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, Fundação CSN e jornal DIÁRIO DO VALE.