A Boate Porão (parte II)

Havia uma máxima dita por um frequentador assíduo da Boate Porão lá em 1990 que era a seguinte: “Pode ter show do Guns ‘N’ Roses em Volta Redonda (RJ) que o Porão vai continuar cheio”. Esse era o entendimento comum, tamanho o grau de fidelidade do público com aquele local. Pelo menos do período que abrange o fim da década de 80 até meados da de 90, a Boate Porão reinou soberana de acordo com minha lembrança.

A concorrência sempre existiu, claro: Trapus, Opus, Farrapus, Fantasy; os diversos clubes com seus bailes e shows; O Forte, etc. Mas ninguém durou tanto tempo entre auge/declínio, fazendo reformas, mudando ambientes, redefinindo público, dando uma pausa, reabrindo, amargando fracassos e toda sorte de êxitos.

Durante sua longa existência o Porão serviu de palco para shows também. Além de artistas e bandas locais (Hyram, Ar-Cênico, Boca Atentada, Derrame, O Cúmulo, pra citar alguns que me lembro), passaram por lá: Zé Geraldo, Lô Borges, Geraldo Azevedo, Celso Blues Boy, Cólera, Uns e Outros, Luciano Bahia (“Alô, Carol”), Egotrip, Finis Africae, Dr. Silvana & Cia., Penélope, etc.

Uma curiosidade que talvez não seja do conhecimento de muita gente foi relembrada pelo baixista da Tribo de Solos (residente na “Boatinha”, citada na coluna passada), Luiz Angol. Segundo ele, era comum a presença lá no fim dos anos 80, de Renato Rocha, o famoso Negrete, ninguém menos que o baixista já consagrado àquela altura da Legião Urbana. Negrete por mais de uma vez teria curtido ali o show da banda, um tanto quando embriagado.

Fato este confirmado pelo amigo Ricardo Aredes, que havia me dito ter esbarrado com o baixista da Legião no Porão por mais de uma vez. Ele perambulava pela região após a saída da Legião. Era visto em Mendes e, sabe-se lá o motivo, vinha parar no Porão. Disse que ao falar com ele, a imagem que guardou foi a de Negrete derramando a cerveja na própria mão e a esfregando na cara, como quem se refrescava do calor.

O calor humano, aliás, lá embaixo era grande. A pista fervia quando os lançamentos eram tocados pelos DJs. Sempre que ouço “All Together Now” sou remetido aquele imenso salão, onde cada espaço era disputado. Lembro do amigo Fredê, que atendia aos nossos pedidos e “pagava dez flexões” no chão. A galera ao redor nada entendia.

Em conversa recente com o querido Chiquinho DJ (dos DJs residentes que lá ficou por uma eternidade), me confidenciou como nasceu um dos eventos mais marcantes da casa: o Natal do Porão. Segundo o próprio, era uma noite do dia 24 de dezembro e a casa estava aberta ao público, mas sem um evento específico. Na portaria da boate ele conversava com a Débora (figura icônica e firme do auge do Porão) e o DJ Sérgio Mamma, enquanto aguardavam o público.

Foi ali que os três pensaram “por quê não fazer um evento de Natal pro ano seguinte, só que começando após à meia-noite?!”. Assim o público poderia cear em suas casas e depois curtir a noite. Era uma ideia ousada para a época. Não havia qualquer evento dessa natureza nos natais daquele tempo. A ideia vingou e no ano seguinte tinha início um programa quase que “obrigatório” pros jovens e adultos frequentadores da noite.

Por mais de décadas não houve qualquer concorrência com o “Natal do Porão”. Só lá pelos anos 2000 outros locais começaram a fazer e a moda “pegou” por aí afora. Desde 1996, eu já vivendo de música, toquei em praticamente 90% dos Natais do Porão e passei por todos os ambientes, praticamente. Desde Toni Madeira e Figurótico (até 2000) e dali em diante com a banda, toquei no palco principal, na Boatinha, no Varandão, no Casarão e até no protótipo do que viria a ser o Porão “Hall”. Mas isso é assunto pra outra coluna, a terceira e última parte na semana que vem.

Agradecimentos especiais às pessoas que colaboraram com suas lembranças e informações para a elaboração deste texto: Renato Tommaso, Egon Savino, Luiz Angol, Marcílio Dias, Sandrão, Xan, Celso Badauê, Chiquinho DJ, Alessandro Nogueira e Ricardo Aredes. E ao Setas, que deu a ideia de eu escrever sobre o Porão. Valeu!