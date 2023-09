A Boate Porão (última parte)

Ao reviver essas lembranças nas últimas quatro semanas acerca de um mesmo lugar é que a gente se dá conta do quanto aquilo fez parte de nossa vida em tantas fases. De adolescente à vida adulta, tudo se misturou. Fui novo curtir a noite seguindo o lema da chamada no rádio: VEM PRO PORÃO, ANIMAL! E depois vivendo de música a Boate Porão foi um dos tantos destinos que estavam em meu raio de ação profissional.

Das vezes em que a intenção era ir pra noite, foi tanto como um destino final, como de passagem. Há lembranças de sairmos em bando após um show na Ilha São João e a madrugada ainda não ter chegado ao fim. Esticamos a pé da Ilha ao Porão, uns 15 amigos, pra encerrar a noite no melhor lugar. Noutra feita, de estarmos na Opus II, no Aterrado, eu e Toni Madeira pensarmos “é, aqui não tá tão legal, vamos pro Porão!”.

E assim íamos. Mais uma vez a pé, atravessando o viaduto e fazendo uma parada estratégica no bar Adega, que ficava embaixo do viaduto. Pegamos uma bebida e fomos andando até o Porão. Ou noutra noite em que estava no Porão e encontrei o amigo Bujão, que me disse “vou pra Bananal, está tendo uma festa na rua lá!”. Fomos. A noite era assim, como cantado pelo Lulu Santos, um “indo e vindo infinito”.

Houve dias em que conseguíamos carona, ainda menores de idade e os caras mais velhos paravam num bar da Ponte Alta pra beber um tal de “Zuretão” antes de chegar no Porão. A noite lá dentro parecia uma eternidade. Sempre voltávamos no primeiro ônibus pra Barra Mansa, às 05:40 da manhã, fazendo festa no “busão” lotado com gente na mesma situação que a nossa. Este vinha tão cheio que era comum vir em pé.

Quanto às incontáveis vezes que toquei lá em muitas épocas distintas nos palcos espalhados pela casa, teve de tudo. Eventos onde todos os ambientes estavam completamente lotados e um palco era colocado na área aberta que ficava entre o antigo Piano Bar e a boate. Ou noutros onde o movimento da casa estava já em baixa e o único espaço aberto era o da Choperia do Porão. Ali foi onde vivi as fases mais vazias.

Presenciamos a expansão para o ousado projeto Porão Hall. De início, numa imensa área ao ar livre onde era o estacionamento Salume fez um palco enorme e estreou no Natal de 2004, com todos os outros ambientes abertos, cheios. As atrações se revezaram ali. No de 2005 já estava parcialmente coberto, tocamos também. O volume de dinheiro que esses Natais rendiam era utilizado muitas vezes nessas melhorias da casa.

O Porão Hall virou palco para mega evento. Titãs, Ana Carolina, etc. tocaram lá. Mas justamente aquele espaço marcou o fim da era. De mega casa de show, transformou-se em mega… supermercado, o Royale. Entre a aposta e incertezas de lucro com shows que demandavam muito trabalho, foi escolhida uma opção mais segura, a de um aluguel.

Era a primeira extremidade a deixar de ser Porão. Já na outra, do lado esquerdo, o Varandão (a churrascaria ao ar livre, com parte coberta), também sucumbiu e virou farmácia. O “Complexo Casarão” ia encolhendo de tamanho. Em 2016, já muito em baixa, ainda fizemos uma temporada ali de um mês, na Choperia. O que sobrou resistiu e respirou por aparelhos, digamos, até 2017.

Foi então que Salume decidiu sair de cena totalmente pela primeira vez (desde o início) e topou arrendar para outros donos. Surgiu o Village. Outros donos, outro nome, uma grande reforma, mas no mesmo lugar. Chegamos a tocar em dois Natais neste novo, no de 2019 e no de 2021, no pós-pandemia. Durou alguns anos, mudou de nome e fechou.

Em conversa com o Salume e baseado num jornal de 2005, consegui as informações do surgimento. A cronologia é a seguinte: O Restaurante Casarão começou as atividades em 1976, sendo a sede de uma antiga fazenda. Em 1983 foi criado um quiosque na parte de trás, “Sapê” e a partir de 84, a Boate Porão. Existiu até 2017, foram simplesmente inacreditáveis 41 anos! A casa mais longeva da história da região.

Hoje, o que se vê ali na frente é um grande ALUGA-SE… Acredito que TUDO já foi feito naquele solo, cumpriu seu papel. Fim. Aliás, Prefeitura de Volta Redonda, repito: providenciem um busto em homenagem à Elias Salume. Pra ontem! Obrigado.