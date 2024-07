A diretoria do Vasco anunciou Marcelo Sant’Ana como novo Executivo de Futebol do Clube

O profissional está no Rio de Janeiro desde domingo (30), esteve no CT Moacir Barbosa, onde foi apresentado aos jogadores e profissionais do Departamento de Futebol.

Marcelo é baiano, formado em Comunicação, possui MBA em Marketing e Branding, e cursos de Gestão Esportiva e de Gestão do Futebol. Ele também foi professor na CBF Academy, projeto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que tem como principal objetivo o desenvolvimento do futebol nacional.

Marcelo foi professor na CBF Academy – Leandro Amorim – CRVGRio – A diretoria do Vasco anunciou na terça-feira(2), a chegada Marcelo Sant’Ana como novo Executivo de Futebol do clube.